هيئة الاعلام والاتصالات تفرض غرامات مالية بحق شركات الهاتف النقال

2019/03/07 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، غرامات مالية على شركات اتصالات الهاتف النقال (اسياسيل، وزين العراق، وكورك تليكوم) وذلك بسبب تدني جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

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