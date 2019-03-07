محدث.. اليورو يعمق خسائره بعد قرارات المركزي الأوروبي

2019/03/07 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع اليورو مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الإفصاح عن قرار المركزي الأوروبي.





وأعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم تأجيل موعد بدء زيادة معدل الفائدة حتى نهاية العام الحالي على الأقل مقابل التوقعات السابقة والتي كانت تشير إلى عدم رفع الفائدة حتى صيف 2019.





ويأتي قرار البنك بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى جانب خفض التوقعات الاقتصادية في العامين الحالي والمقبل.





وبحلول الساعة 1:17 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1270 دولار.





وكان اليورو صعد أعلى مستوى 1.13 دولار قبيل الإعلان عن قرار المركزي الأوروبي.





وخلال نفس الفترة، هبطت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.4% ليتراجع اليورو إلى 125.93 ين.





في حين استقر اليورو أمام الجنيه الإسترليني عند 0.8583 إسترليني بينما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 1.1352 فرنك.





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