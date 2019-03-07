بالفيديو | هتافات المحامين الجزائريين «جزائر.. حرة.. ديمقراطية”

2019/03/07 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اتحاد المحامين في الجزائر مسيرة إلى المجلس الدستوري لتقديم رسالة تدعوه لاحترام مقتضيات الدستور خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة.

كما طالب الاتحاد السلطات الجزائرية باحترام رغبات الشعب الجزائري الرافض لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

وفي السياق حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من تسلل جماعات داخلية أو أجنبية إلى الاحتجاجات مما قد يسبب الفوضى.

ودعا في رسالة بثتها وكالة الأنباء الرسمية إلى الحذر من «اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية» وهو ما قال إنه قد يؤدي إلى «إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات».

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