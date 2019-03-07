العلوي يتحدث عن امكانية سقوط عبدالمهدي وقرب ظهور سيناريو جديد في العراق

2019/03/07 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العلوي إن الكل السياسية أدركت صعوبة توافقها على شخصية جديدة بدل عبد المهدي بعد شدة الخلافات التي احتدمت بينهما حول الداخلية والدفاع.وأضاف ان تلك الخلافات جعلت من سيناريو إسقاط حكومة عبد المهدي مستبعد بعد ان كان قويا جدا، مشيرا الى ان منصبي الداخلية والدفاع سيمرران بصفقة جديدة بين الكتل السياسية خلال اليومين المقبلين.وتابع ان مجلس النواب غير قادر على تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد لرفض الكتل السنية لذلك وبعض الإطراف الشيعية، متوقعا خروج واشنطن بسيناريو جديد خلال الأيام المقبلة يبرر وجودهم بالعراق بعد ارتفاع مطلب خروجهم.

انتهى ع.س

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