هندسة الحشد تصل الى شمال البصرة لتنفيذ مشاريع خدمية

2019/03/07 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة المحلية في قضاء القرنة، اليوم الخميس، عن وصول الجهد الهندسي التابع لهيئة الحشد الشعبي إلى القضاء لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية المخصصة من قبل رئاسة الوزراء.

وقال رئيس المجلس محمد باشخ، في تصريح صحفي، تابعته " الغدير " ان "الحكومة المحلية في القضاء شكلت لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد مواقع العمل للشوارع المراد أكسائها وتبليطها"، مشيرا إلى ان "اللجنة تتكون من القائممقامية والمجلس المحلي ومديرية البلدية في القضاء".وأضاف باشخ ان "الحشد الشعبي سيباشر العمل في المشاريع المخصصة للقضاء بعد تحديد موقع خاص لسكن منتسبي الجهد الهندسي وللآليات، موضحا ان اليومين المقبلين سيشهدان المباشرة بالعمل المناط للجهد الهندسي".انتهى...س ح

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