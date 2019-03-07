اكتشاف مقبرة ثانية لضحايا جرائم “داعش” في صلاح الدين

2019/03/07 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت مؤسسة الشهداء، الخميس، العثور على مقبرة جديدة لضحايا جرائم تنظيم “داعش” الاجرامي في محافظة صلاح الدين، مبينة انها تعود لعام 2015.وقالت المؤسسة، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “فرق دائرة شؤون حماية المقابر الجماعية المتخصصة في مجال البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية قامت باجراء الكشف عن مقبرة جماعية ثانية جديدة […]

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