2019/03/07 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اطلقت امانة بغداد حملة تطوعية، الخميس، لتأهيل وتنظيف شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.وذكر اعلام الامانة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (7 اذار 2019)، أن “ملاكات دائرة بلدية مركز الرصافة اطلقت حملة تطوعية بمشاركة طلبة كليات (إعلام الفارابي وجامعة بغداد والطب البيطري) لتنظيف وتأهيل شارع الرشيد بين ساحة حافظ القاضي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور: حملة تنظيف وتأهيل..



طلبة 3 كليات يضعون لمساتهم على شارع الرشيد NAS | موقع ناس الرسمي.

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