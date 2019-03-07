2019/03/07 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كشف قسم البحث والتحري في هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن إحصائية بمجمل المخالفات لشهر شباط المنصرم، والتي تضمنت 259 مخالفة كمركية.وذكر بيان للهيئة، تلقى “ناس” سنخة منه، اليوم (7 اذار 2019)، أن “المخالفات المضبوطة في شهر شباط 2019 بلغت (295) مخالفة، بالإضافة إلى (6) محاولات تهريب مخدرات، و(151) مخالفة إجازة استيراد”، لافتاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في شهر واحد: ضبط 259 مخالفة كمركية و”تهريب مخدرات” NAS | موقع ناس الرسمي.

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