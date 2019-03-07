قافلة إنسانية لـ 50 ألف شخص تصل إلى مدينة منبج شمالي سوريا

2019/03/07 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت 37 شاحنة، محملة بمجموعة من الاحتياجات الإنسانية إلى مدينة منبج شمالي سوريا.

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