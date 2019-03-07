الأمير البريطاني هاري يقوم بزيارة غير معلنة إلى برلين

2019/03/07 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الأمير البريطاني هاري، إلى برلين في زيارة غير معلنة، للمشاركة في مؤتمر سياحي في العاصمة الألمانية.

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