2019/03/07 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم، وواحد من أقوى الأساطيل البحرية في العالم وأضخمها، ورغم ذلك تعمل على تجهز جيش آخر يعمل تحت الماء.

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