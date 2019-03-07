الإعلام الأمني: تأمين عودة 10 اطفال ايزيديين وامراة من سوريا الى العراق

2019/03/07 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تأمين عودة 10 اطفال إيزيديين وامراة من الأراضي السورية إلى قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

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