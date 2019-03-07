2019/03/07 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6A2nwFVsoRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحة اللبنانية تتخذ اجراءات تمنع استغلال المرضى العراقيين .. تقرير نور اخضر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصحة اللبنانية تتخذ اجراءات تمنع استغلال المرضى العراقيين .. تقرير نور اخضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).