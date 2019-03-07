كُل عدساً ولا تكن مُندساً

2019/03/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام محمد العامري… العدس تلك الحبيبات الصغيرة, التي تحمل فوائد جمة, كانت ولا زالت, محط القدور الرمضانية, فشاع ذكرها بين الطباخين والطباخات, حتى أصبحت محط الأمثال, سواءً كان لون حبيباته أصفراً أو أحمر.نٌدرج هنا في هذا المقال, بعض الفوائد كي يشكر الخالق, على ما وهبنا من نعمة, فالعدس من المواد التي تساعد, […]

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