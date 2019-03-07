في كلار.. سيدتان تضعان 6 توائم بيوم واحد

2019/03/07 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وضعت سيدتان في مدينة كلار، اليوم الخميس، 6 توائم، فيما بين مسؤول صحي ان الحالة الصحية للمواليد جيدة.

وقال كوران محمد نائب مدير مستشفى "شيري نقيب" للولادة في تصريح ورد لشفق نيوز ان "سيدتين انجبتا اليوم في المستشفى 6 توائم، موضحا ان السيدة الاولى وضعت 3 توائم ذكور، فيما الاخرى وضعت ذكرين وانثى.

واضاف ان الولادة تمت بعملية قيصرية، وحالة المواليد جيدة، لافتا الى ان السيدتين تحت العناية المركزة.

واكد ان السيدتين من سكنة مدينة كلار، مشيرا الى ان المستشفى لم يسبق له ان استقبل 6 توائم من سيدتين بنفس اليوم.

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