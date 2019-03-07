2019/03/07 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد النائب عن التحالف الفتح، سعد شاكر، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة عليها أن تحفظ مبالغها لنفسها ولا تنفقها على قاعدة عين الأسد، لأن قضية إنهاء تواجد قواتهم في العراق باتت مسألة وقت لا أكثر.وقال شاكر في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “أعضاء مجلس النواب عازمون على إصدار قرار يقضي بإخراج أخر جندي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن الفتح: سنهدم كل ما تبنيه الولايات المتحدة في قاعدة عين الأسد alansaar.

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