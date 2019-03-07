صاروخا يمنيًا باليستيا على تجمعات الغزاة والمرتزقة في صحراء ميدي

2019/03/07 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أطلقت الصاروخية اليمنية ،الخميس، صاروخا باليستيا على تجمعات للغزاة والمرتزقة في صحراء ميدي.وقال مصدر عسكري ان ” القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر1_P على تجمعات للغزاة والمرتزقة في صحراء ميدي”.وأضاف إن “الجيش اليمني واللجان الشعبية أطلقوا صاروخين من طراز زلزال1، كما أعطبوا 3 آليات تابعة للمرتزقة […]

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