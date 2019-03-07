2019/03/07 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع /المنافذ الحدودية تعلن عن احصائية المخالفات لشهر شباط

07/03/2019 17:04:00 PM |

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واع / بغداد / م .أ

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن إحصائية المخالفات في المنافذ خلال شهر شباط الماضي، فيما أشارت الى ان الدعاوى الجمركية بلغت 76 مخالفة.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" إحصائية لقسم البحث والتحري بينت من خلالها مجمل المخالفات لشهر "شباط 2019" حيث بلغت (295) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد (6) مع مخالفة اجازة استيراد (151) ، وأوامر إلقاء القبض على مطلوبين (23) بالإضافة الى (26) دعاوى جمركية محالة من منافذنا الى القضاء" تغير وصف، تهريب ،تزوير ، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية"، مع أموال مهربة عدد (3)".

أما بما يخص الدعاوى الجمركية المحالة الى الجمرك، فقالت الهيئة، انها"بلغت (76) مخالفة أتلاف مواد وإعادة إصدار"، مبينة ان"ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين".

واشارت الى، ان"المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة "تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها".

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