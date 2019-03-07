رئاسة البرلمان تدعو إلى منح دور أكبر للمرأة العراقية

2019/03/07 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الخميس، الى اعطاء دور أكبر للمرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق، مشددا على ضرورة إقرار قانون مناهضة العنف ضد المرة خلال الفترة المقبلة.وقال المكتب الاعلامي للكعبي، في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب […]

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