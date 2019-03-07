الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش على ضفاف دجلة في صلاح الدين

2019/03/07 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، الخميس، مضافتين لتنظيم "داعش" الإرهابي على نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.

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