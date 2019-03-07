2019/03/07 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قوات سوريا الديمقراطية استعدادها لإعلان انتهاء المعارك في بلدة الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش شرقي سوريا، مع تسليم أغلبية أفراد التنظيم أنفسهم، وخروج معظم المدنيين من المنطقة.وتحشد سوريا الديمقراطية مقاتليها عند أطراف خطوط التماس لنقل آخر من تبقى من مدنيين وعوائل من تنظيم داعش نحو مخيمات ريف الحسكة، بعد تسليم الآلاف من مسلحي التنظيم أنفسهم للقوات الكردية.

وبحسب تقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس الأربعاء، إن نحو 58 ألف شخص خرجوا من مزارع بلدة الباغوز، منذ مطلع ديسمبر الماضي حتى الآن.

قال المرصد: إن "نحو 300 من مسلحي داعش تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من التسلل عبر نهر الفرات إلى الجيب الأكبر والأخير المتبقي للتنظيم في البادية السورية التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية شمالي تدمر".

وأكد المرصد في التقرير، خروج أكثر من 55 ألف شخص من بلدة الباغوز منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، الذي أعلنه في 19 ديسمبر الماضي.

وأضاف، أن "من بين هؤلاء أكثر من 6 آلاف شخص من مسلحي تنظيم داعش، أغلبيتهم من العراق، وقد جرى اعتقالهم من بين النازحين بعد تعرف السكان عليهم وإبلاغ القوات الأمنية بتسللهم".

ويحمل من سلموا أنفسهم من المدنيين وأفراد داعش جنسيات سورية وعراقية وعربية وآسيوية وأوروبية، إذ تم تسليم نحو 400 شخص منهم للسلطات العراقية، ولا يزال آخرون في قبضة قوات سوريا الديمقراطية.

اعداد: سارة رعد

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل المعركة الأخيرة مع داعش شرقي سوريا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل المعركة الأخيرة مع داعش شرقي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).