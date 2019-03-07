2019/03/07 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، فرض غرامات مالية على شركات اتصالات الهاتف النقال (اسياسيل، وزين العراق، وكورك تليكوم) بسبب تدني جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.وقالت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "ان القرار تضمن الزام شركات (زين، واسيا سيل، و كورك تليكوم) تحسين الخدمة خلال مدة زمنية محددة وبخلافه ستقوم الهيئة باتخاذ اجراءات أشد ردعا وبما يتناسب مع التدابير الاصلاحية وحسب ماتنص عليه بنود عقد الترخيص الموقع بين تلك الشركات والهيئة".

واكد البيان الى ان "قرار الغرامات جاء بناءً على تقارير الفرق الفنية المختصة التابعة للهيئة والتي تجري جولات فحص مستمرة في جميع مناطق العراق، اضافة الى الشكاوى التي تستلمها الهيئة عن طريق قسم صوت المستهلك على الرقم المجاني 177".

واوضحت الهيئة في البيان الى جميع المشتركين في خدمات اتصالات الهاتف النقال انها "ماضية بمتابعة تلك الشركات وتوجيهها لضمان تقديم افضل خدمات الاتصالات".

تحرير: سارة رعد

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تفرض غرامات مالية بحق شركات الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تفرض غرامات مالية بحق شركات الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).