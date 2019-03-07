الحشد الشعبي: هجوم داعش لن يثنينا عن ملاحقة فلوله وتطهير الأراضي من دنسه

2019/03/07 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت هيئة الحشد الشعبي، مقاتليها الذي استشهدوا في كمين لداعش بين مخمور وقضاء الدبس، التابعين لإدارتي نينوى وكركوك.

وذكر إعلام الحشد في بيان، أن قوات اللواء الخامس عشر تعرضت لهجوم من قبل إرهابيي تنظيم داعش في منطقة بونجينة التابعة لكركوك أثناء عودة المقاتلين من الموصل، مبينا أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة سبعة وثلاثين مقاتلا.

ولفت البيان الى أن المهاجمين اشتبكوا مع قوة الحماية التي كانت مع المقاتلين لمدة ساعة لحين إرسال التعزيزات لهم وإخلائهم بالكامل، مضيفا أن هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية عن مطاردة خلايا الإرهاب والنيل من فلوله وتطهير اراضي البلاد من دنسهم وإجرامهم.

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