البجاري : بيئة البصرة ملوثة وتنذر بمخاطر جسيمة تهدد أبنائها

2019/03/07 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائبة عن البصرة زهرة البجاري إن البيئة في المحافظة من

الماء والأرض والهواء ملوثة وتنذر بمخاطر جسيمة متصاعدة ما يتطلب

تحرك محلي ودولي سريع لدرء مخاطر التلوث القاتل.

وأضافت البجاري في بيان ان قضية التلوث البيئي في البصرة يهدد حياة

أبنائها وجريمة لا يمكن السكوت عنها ، مناشدة الحكومة العراقية

والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل حماية البيئة البصرية ورفع

تهديدات تلوثها عن مواطنيها المعذبين.

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