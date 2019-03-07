مجلس واسط: المستشفى التركي أحيل بـ2011 ونسبة انجازه 33% بسبب الفساد

2019/03/07 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا مجلس محافظة واسط، الخميس، وزارة الصحة الى سحب مشروع المستشفى التركي بمركز المحافظة من الشركة التركية وإحالتها الى شركة اخرى، مبينا ان المشروع منذ 2011 ولم ينجز منه سوى 33% بسبب الفساد.وقال عضو المجلس صاحب الجليباوي لـ/المعلومة/ ان “وزارة الصحة أحالت مشروع إنشاء المستشفى التركي بمركز المحافظة منذ 2011 ولم ينجز منه […]

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