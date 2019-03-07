النزاهة تحبط عمليَّة كبرى لتهريب الإنترنت وتضبط مسؤول الشركة المهربة

2019/03/07 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة اليوم الخميس، عن تمكُّنها من إحباط عمليَّةٍ كبرى لتهريب سعات الإنترنت في كركوك، معلنة ضبطها مسؤول الشركة الضالعة بعمليَّة التهريب ومصادرة معداتٍ عائدةٍ للشركة.

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