2019/03/07 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت قوات الحشد الشعبي ،الخميس، عملية أمنية في خانقين شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.وذكر قائد عمليات قاطع ديالى طالب الموسوي في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه إن “قوة من اللواء 23 والاستخبارات في الحشد نفذت، عملية أمنية عقب قيام عناصر داعش بالتعرض لنقاط اللواء المنتشرة في معسكر كوبرا في خانقين (100 كم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في ديالى alansaar.

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