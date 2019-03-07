2019/03/07 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل الغد في السودان، بخروج مئات السودانيين للتظاهر في عدة مواقع من مدينتي الخرطوم وأم درمان استجابة لدعوة تجمع نقابات المهنيين.

وتجمعت دوريات عسكرية وناقلات الجنود بحجم كبير جدا في أماكن التظاهر، خاصة في حى بري شرقي الخرطوم الذي شهد إجراءت أمنية مشددة.

وتابع، قائلا “وقعت حالات كر وفر بين المحتجين ورجال الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع كما قامت باعتقال عشرات الطلبة والطالبات وتم اقتيادهم إلى جهات غير معلومة.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني ناقشت مع الرئيس عمر البشير إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة المناخ لإطلاق حوار فاعل مع المعارضة.

وقال مراسلنا إن اللجنة أيدت خلال اجتماعها مع البشير إعلان حالة الطوارئ بالسودان خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز على مئات المتظاهرين بالخرطوم) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز على مئات المتظاهرين بالخرطوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).