العراق ينوي إسقاط الجنسية عن مواطنيه “الدواعش”

2019/03/07 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الخميس، عن وجود نية لدى الحكومة العراقية بإسقاط الجنسية عن مواطنيها من “داعش” الذين استسلموا مؤخرا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) داخل الأراضي السورية.وقال القدو في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لديه نية بإسقاط الجنسية عن عناصر داعش العراقيين الذين استسلموا لقوات (قسد) […]

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