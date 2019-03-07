نائب: غياب الرؤية وانعدام المصداقية كان سبباً في استهداف عناصر الحشد

2019/03/07 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداشار عضو مجلس النواب العراقي محمد اقبال الصيدلي، اليوم الخميس، الى ان استمرار الاستهدافات القوات الامنية دليل قاطع على عودة النشاط للخلايا النائمة للارهاب في العراق وخاصة المحافظات المحررة.

وأضاف إقبال في بيان صدر عن مكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “غياب التخطيط وسرعة المبادرة الامنية والتقاطعات سبباً في تعرض قواتنا الامنية من الجيش والشرطة والحشد الى الاستهداف الذي ذهب ضحيته يوم امس في مخمور خيرة الشباب”.

كما دعا اقبال “رئيس الوزراء الى اجراء تحقيق عاجل في الموضوع و اعادة النظر بالواقع الأمني من ناحية الخطط والقادة والأسلوب لمباغتة الإرهاب في حواضنه، مبتهلاً الى الله عز وجل أن يرحم الشهداء وبمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

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