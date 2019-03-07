الحلبوسي يعزي بقتلى الحشد الشعبي في مخمور

2019/03/07 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، باستشهاد كوكبة من مقاتلي الحشد الشعبي، بعملية إرهابية في مخمور على يد تنظيم داعش الارهابي.

وقال الحلبوسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “نتقدم إلى عوائل شهداء الحشد الشعبي وذويهم بأحر التعازي والمواساة، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسكينة، وأن يتغمد الشهداء بالرحمة والرضوان، ويسكنهم فسيح جنانه وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

ودعا رئيس مجلس النواب “القوات الأمنية إلى ضرورة تشخيص الخلل، ومعالجة الخروقات، وتعزيز الجهد الاستخباري، خصوصا في المناطق المحررة للانتهاء من الجيوب التي ينطلق منها إرهابيوا تنظيم داعش”.

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