عبدالمهدي يتفقد محطة غازية في الديوانية

2019/03/07 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس زيارة تفقدية لمحطة الديوانية الغازية.

ذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان عبد المهدي “أطلع بعد وصوله المحافظة اليوم على اعمال الإدامة والصيانة والتطوير الجارية في المحطة الغازية”.

واضاف “كما التقى بالمشرفين والعاملين في المحطة واثنى على جهودهم في توفير الطاقة الكهربائية”.

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