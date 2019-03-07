احباط عمليَّة كبرى لتهريب الإنترنت و ضبط مسؤول الشركة المهربة

2019/03/07 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة اليوم عن تمكُّنها من إحباط عمليَّةٍ كبرى لتهريب سعات الإنترنت في كركوك، وضبط مسؤول الشركة الضالعة بعمليَّة التهريب ومصادرة معداتٍ عائدةٍ للشركة.واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات، إلى ضبط ملاكات مكتب تحقيق […]

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