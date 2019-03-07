2019/03/07 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مفوضية حقوق الانسان يوم الخميس، عن اعداد الجثث التي تم انتشالها بمحافظة نينوى.

وذكرت المفوضية في بيان تابعته وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "عدد الجثث المنتشلة في عموم محافظة نينوى لغاية 1 اذار 2019، بلغ {4720} جثة منها {2666} معلومة الهوية و {2054}، مجهولة الهوية و {851}، تعود لاطفال تم انتشالهم في عموم المحافظة.واضاف انه ورغم مرور نحو عامين على تحرير الموصل ماتزال مئات الجثث تحت انقاض الابنية والمنازل المنهارة في منطقة الموصل القديمة وغيرها من المناطق نتيجة القصف والمعارك العنيفة التي جرت هناك بين مسلحي داعش والقوات العراقية خلال عمليات التحرير.وكان القوات الامنية قد حررت في آب 2017، محافظة نينوى بالكامل من دنس داعش بعد سيطرته على الموصل لمدة 3 سنوات.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان حصيلة مجهولي الهوية من جثث الموصل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان حصيلة مجهولي الهوية من جثث الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).