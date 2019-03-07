المنافذ الحدودية: أكثر من 200 مخالفة في شهر شباط الماضي

2019/03/07 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن إحصائية المخالفات في المنافذ خلال شهر شباط الماضي.وقالت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "إحصائية لقسم البحث والتحري بينت من خلالها مجمل المخالفات لشهر "شباط 2019" حيث بلغت (295) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد (6) مع مخالفة اجازة استيراد (151) ، وأوامر إلقاء القبض على مطلوبين (23)"،مشيرا الى ان "الدعاوى الجمركية المحالة الى الجمرك بلغت (76) مخالفة أتلاف مواد وإعادة إصدار".

واضافت الهيئة في البيان ان "دعاوى جمركية المحالة من منافذنا الى القضاء بلغت (26) بين "تغير وصف، تهريب ،تزوير ، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية"، مع أموال مهربة عدد (3)".

واكدت الى ان"المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة "تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها".

تحرير: سارة رعد

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