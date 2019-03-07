المنافذ الحدودية: أكثر من 200 مخالفة في شهر شباط الماضي

واضافت الهيئة في البيان ان "دعاوى جمركية المحالة من منافذنا الى القضاء بلغت (26) بين "تغير وصف، تهريب ،تزوير ، معاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية"، مع أموال مهربة عدد (3)".
واكدت الى ان"المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة "تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها".
تحرير: سارة رعد
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