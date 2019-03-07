نيجيرفان البارزاني يبحث مع وفد ألماني العملية السياسية في العراق وتشكيل حكومة إقليم كوردستان

2019/03/07 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلبحث رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الخميس، 7 آذار، 2019، مع وفد ألماني جهود تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان ومسائل أخرى مرتبطة بالعملية السياسية في العراق، مؤكداً الاستعداد لتنمية العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا.وأفادت حكومة إقليم كوردستان في بيان بأن نيجيرفان البارزاني، استقبل بعد ظهر اليوم، الخميس كريستيان باك، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، ووفداً مرافقاً له مؤلفاً من یوخن مولر سفير ألمانيا في العراق و هیلینا میرسك القنصل العام الألماني في إقليم كوردستان وكالة.وأضاف بيان الحكومة بأن "باك عبر خلال لقاء عن سعادته لزيارة إقليم كوردستان، وقيم عالياً دور البيشمركة وشعب وحكومة إقليم كوردستان في محاربة الإرهاب وإيواء عدد كبير من النازحين واللاجئين وتوفير الحماية لهم، كما أكد على استمرار المساعدات التي تقدمها بلاده لإقليم كوردستان وعلى تنمية العلاقات بين الجانبين".من جانبه، رحب نيجيرفان البارزاني "بهذه الزيارة مشيداً بالمساعدات الألمانية المستمرة لإقليم كوردستان في الفترات الصعبة وخاصة في المجالين الإنساني والعسكري، ومعبراً عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتنمية العلاقات بين إقليم كوردستان وألمانيا"، وفقاً لما جاء في البيان.كما تم التباحث خلال اللقاء حول أوضاع المنطقة بصورة عامة، والمستجدات الأمنية، وتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، الجهود المستمرة للأطراف الكوردستانية في هذا المجال ومسائل أخرى مرتبطة بالعملية السياسية في العراق وفي إقليم كوردستان.

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