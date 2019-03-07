رويترز: الهند تريد مواصلة شراء نفط إيران

2019/03/07 | 18:28

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الاقتصاد نيوز - بغداد

قال مصدران مطلعان لرويترز إن الهند تريد مواصلة شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع واشنطن بشأن تمديد استثناء من "العقوبات" ينتهي في أوائل أيار.

وكان مسؤول كبير في الهند قال في كانون الثاني إن بلاده خفضت مشترياتها من النفط الإيراني لكنها تجري محادثات بشأن تمديد إعفائها من "العقوبات".

وقال المصدران إن نيودلهي تطلب السماح لها بالاستمرار في شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 1.25 مليون طن شهريا بما يعادل نحو 300 ألف برميل يوميا.

ورغم أن الولايات المتحدة منحت أكبر عملاء إيران -الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان- إعفاءات تسمح لهم بالاستمرار في استيراد كميات محدودة من النفط، فإن واشنطن تضغط على حكومات تلك الدول لوقف وارداتها من النفط الإيراني "تماما" في نهاية المطاف.



وتنتهي الجولة الحالية من الإعفاءات في نحو الرابع من أيار.

ولم يؤكد فينسنت كامبوس المتحدث في مكتب الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية ما إذا كانت الهند طلبت من الولايات المتحدة تجديد الإعفاء الخاص بها، لكنه قال إن المحادثات مستمرة مع المشترين الثمانية لنفط إيران الذين تلقوا إعفاءات في تشرين الثاني بهدف وقف الواردات "تماما" في نهاية المطاف.

وقال كامبوس "نواصل المباحثات الثنائية" مع كل دولة على حدة بما في ذلك الهند.

وقال أحد المصادر في الهند إن المحادثات مع واشنطن لتمديد الإعفاءات تباطأت بسبب إغلاق الحكومة الأميركية خلال كانون الثاني.





وقال المصدران إن المحادثات استؤنفت حاليا وإن الهند تريد وضوحا قبل الانتخابات العامة المقررة في أيار.

ولم يصدر تعليق حتى الآن عن وزارتي النفط والشؤون الخارجية الهنديتين.

يأتي تحرك الهند لطلب تمديد الاستثناءات في الوقت الذي تخطط فيه واشنطن لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لنيودلهي والتي تسمح بدخول ما تصل قيمته إلى 5.6 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية.

والهند أكبر مستفيد من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يُطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، وسيكون إنهاء مشاركتها به أقوى إجراء عقابي تتخذه الولايات المتحدة بحقها منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.

وكانت إيران سابع أكبر مورد للنفط إلى الهند في كانون الثاني بالمقارنة مع المركز الثالث الذي احتلته في نفس الفترة قبل عام وذلك قبل إعادة فرض الحظر.

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