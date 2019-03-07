قوباد طالباني يعلن حسم منصب محافظ كركوك بين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني

2019/03/07 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني عن حسم منصب محافظ كركوك بين الاتحاد الوطني والديمقراطي والبدء بمرحلة اخرى من المباحثات بين الحزبين لتشكيل الحكومة المقبلة لاقليم كردستان.وقال طالباني في تصريحات صحافية، ان المباحثات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني كانت نتائجها الاتفاق بين الحزبين، مضيفا انه مع الاسف فان العملية استغرقت كثيرا، الا […]

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