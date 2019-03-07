جنرال أمريكي: انتهاء المعركة ضد داعش لا يزال بعيدا

2019/03/07 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن انتهاء المعركة ضد تنظيم داعش “لا يزال بعيدا”.

وأضاف الجنرال الأمريكي أن عناصر التنظيم لا يزالون “غير تائبين” ومستعدين للعودة إلى القتال رغم القضاء على قاعدتهم في سوريا.وصرح فوتيل أمام الكونجرس الأمريكي أن “تدمير قاعدة +الخلافة+ هو إنجاز عسكري ضخم..



ولكن انتهاء القتال ضد داعش والتطرف العنيف لا يزال بعيدا”.

وأكد القائد العسكري الأمريكي أن المسلحين الخارجين من آخر معقل لتنظيم داعش في شمال شرق سوريا، الباغوز، “لا يزالون متطرفين وغير تائبين”.

وكان قائد في قوات سوريا الديمقراطية قال إن القوات تأمل في استكمال إجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة آخر جيب للتنظيم الإرهابي في شرق سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، إنها تريد التأكد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر قبل بدء الهجوم النهائي.

والباغوز هو آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها التنظيم الإرهابي التي كانت في وقت ما تحتل مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

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