2019/03/07 | 18:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحشد الشعبي: اعتداء مخمور لن يثنينا عن مطاردة الإرهاب وتطهير أراضي البلاد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: اعتداء مخمور لن يثنينا عن مطاردة الإرهاب وتطهير أراضي البلاد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: اعتداء مخمور لن يثنينا عن مطاردة الإرهاب وتطهير أراضي البلاد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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