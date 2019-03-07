كاتانيتش يطير إلى ماليزيا

2019/03/07 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يغادر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ستريشكو كاتانيتش، الى ماليزيا اليوم الخميس للمشاركة في ورشة عمل بشأن كأس آسيا بالامارات 2019.رحلة كاتانيتش ستبدأ من اربيل الى العاصمة بغداد وم نثم الى الدوحة واخيراً الى كوالالمبور، من اجل حضور ورشة تحليل مباريات كاس اسيا الاخيرة.يذكر ان كاتانيتش قد قاد المنتخب الوطني في كأس آسيا وخرج من الدورالـ16 على يد البطل قطر بخسارته معه بهدف نظيف.وينتهي عقد المدرب السلوفيني مع اتحاد الكرة في الاول من ايلول المقبل.

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