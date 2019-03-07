بيطرة ذي قار تنفذ حملة لتغطيس المواشي في اطار الوقاية من الحمى النزفية

2019/03/07 | 18:34

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن المستشفى البيطري في محافظة ذي قار عن تنفيذ حملة مجانية لرش وتغطيس المواشي في اطار الوقاية من مرض الحمى النزفية.





شبكة اخبار الناصرية:اعلن المستشفى البيطري في محافظة ذي قار عن تنفيذ حملة مجانية لرش وتغطيس المواشي في اطار الوقاية من مرض الحمى النزفية.وقال مدير المستشفى الدكتور عماد ذياب لشبكة اخبار الناصرية ، ان الحملة ستشمل الاغنام والابقار والجاموس في المناطق التي شكلت بؤرا للاصابة بالحمى النزفية في العام الماضي .وبين ان عمليات التغطيس ستنطلق ابتداء من الـ 24 من شهر اذار الجاري وحتى الـ 24 من نيسان المقبل .واوضح ان الهدف من الحملة هو منع تسجيل حالات اصابة جديدة في موسم الصيف المقبل بمرض الحمى النزفية .انتهى،ت ع ح.

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