2019/03/07 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ،الخميس، عن استخدام الاحتلال الصهيوني مواد كيميائية محظورة دولياً باستهداف الفلسطينيين.وقالت المؤسسات في تقرير لها ان “طيران الاحتلال يقوم باستهداف المشاركين في المسيرات والأراضي والمزارع الفلسطينية شرق القطاع بمواد سامة وخطيرة من بينها مادة (غليفوسات) المسرطنة التي تزداد خطورتها في حال تم رشها من الجو ولهذا تحظر معظم الدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال يستهدف الفلسطينيين بمواد كيميائية محظورة دولياً alansaar.

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