2019/03/07 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت وكالة “رويترز” العالمية ،الخميس، إن 36 دولة على الأقل وقعت بيانا سيوجه انتقادات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل السعودية في حقوق الإنسان.وقال الوكالة ان “36 دولة على الأقل بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين وقعت بيانا سيوجه انتقادات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل السعودية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “رويترز”: 36 دولة توجه توبيخا للسعودية في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة alansaar.

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