2019/03/07 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس، غرامات مالية على شركات اتصالات الهاتف النقال (اسياسيل، وزين العراق، وكورك تليكوم) وذلك بسبب تدني جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته "الغدير"، ان "قرار الغرامات جاء بناء على تقارير الفرق الفنية المختصة التابعة للهيئة والتي تجري جولات فحص مستمرة في جميع مناطق العراق؛ اضافة الى الشكاوى التي تستلمها الهيئة عن طريق قسم صوت المستهلك على الرقم المجاني 177".وأوضح ان "القرار تضمن اضافة للغرامات المالية؛ الزام شركات (زين، واسيا سيل، وكورك تليكوم) تحسين الخدمة خلال مدد زمنية محددة، وبخلافه ستقوم هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ اجراءات أشد ردعا وبما يتناسب مع التدابير الاصلاحية وحسب ما تنص عليه بنود عقد الترخيص الموقع بين تلك الشركات والهيئة".وأكدت الهيئة، بحسب البيان، على "انها ماضية بمتابعة تلك الشركات وتوجيهها لضمان تقديم افضل خدمات الاتصالات".انتهى...س ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام والاتصالات تعاقب (آسياسيل، وزين العراق، وكورك) بسبب سوء الخدمة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام والاتصالات تعاقب (آسياسيل، وزين العراق، وكورك) بسبب سوء الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).