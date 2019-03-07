2019/03/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المحلل السياسي، حسين الكناني، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس حسن روحاني إلى العراق، رسالة للمغرضين الذين يحاولون زرع بذور الفتنة، بين البلدين و يعزفون على الوتر الطائفي والقومي.وقال الكناني في تدوينه نشرها على صفحته بموقع (فيسبوك) وتابعها / الأنصار/، أن “الزيارة جاءت للتأكيد على العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، خاصة بعد الاندفاع الأمريكي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلل سياسي: زيارة روحاني للعراق تأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين alansaar.

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