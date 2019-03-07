محدث.. اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى بـ4 أشهر أمام الدولار

2019/03/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمق اليورو خسائره مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل أدنى مستوى أمام الدولار في نحو 4 أشهر، بعد تصريحات المركزي الأوروبي.





وأعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم تأجيل موعد بدء زيادة معدل الفائدة حتى نهاية العام الحالي على الأقل مقابل التوقعات السابقة والتي كانت تشير إلى عدم رفع الفائدة حتى صيف 2019.





كما خفض المركزي الأوروبي تقديرات النمو الاقتصادي والتضخم للعامين الجاري والمقبل.





ومن جانبه ذكر ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي أن المخاطر المحيطة بالتوقعات الاقتصادية لا تزال مائلة إلى الاتجاه الهابط نتيجة لعدم اليقين الجيوسياسي.





وبحلول الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة تزيد عن 0.6% إلى 1.1235 دولار بعد أن سجل مستوى 1.1230 دولار هو أدنى مستوى منذ 12 نوفمبر الماضي.





وكان اليورو صعد أعلى مستوى 1.13 دولار قبيل الإعلان عن قرار المركزي الأوروبي.





وخلال نفس الفترة، هبطت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.5% ليتراجع اليورو إلى 125.58 ين.





في حين تراجع اليورو هامشياً أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.07% عند 0.8578 إسترليني بينما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2% إلى 1.1340 فرنك.





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