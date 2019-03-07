دراجي بعد قرارات المركزي الأوروبي: يجب التحرك بحذر في الظلام

2019/03/07 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية لا تزال مائلة نحو الاتجاه الهابط، مؤكداً أن عدم اليقين يتطلب خطوات حذرة.





وقال ماريو دراجي في مؤتمر صحفي عقب قرار البنك، اليوم الخميس، إن المخاطر تميل للاتجاه الهابط بسبب استمرار عدم اليقين المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية وتهديدات الحمائية إلى جانب نقاط الضعف في الأسواق الناشئة.





وذكر أن هذه العوامل الاقتصادية الثلاثة يبدو أنها تترك بصمتها على المعنويات الاقتصادية.





وأضاف: "في الغرفة المظلمة يتحرك الفرد بخطوات صغيرة، لا يمكن أن تتحرك بسرعة لكنك تتحرك بالفعل إلى الأمام".





وأوضح دراجي أن التوسع في منطقة اليورو سيظل مدعوماً بشروط التمويل المواتية والتوظيف المتزايد وارتفاع الأجور والتوسع المستمر، وإن كان بوتيرة أبطأ، في النشاط العالمي.





وتابع: قرارات اليوم ستدعم تراكم ضغوط الأسعار المحلية وتطورات التضخم الأساسي على المدى المتوسط، مشيراً إلى أنها جاءت بإجماع أصوات الأعضاء.





وكان المركزي الأوروبي قرر إبقاء معدلات الفائدة كما هي دون تغيير مع تأجيل موعد بدء انتهاج سياسة نقدية تشددية إلى نهاية هذا العام بالإضافة إلى إطلاق برنامجاً للقروض الرخيصة للبنوك.





وقال رئيس المركزي الأوروبي أن تحسين أداء الاتحاد الاقتصادي والنقدي يظل من الأولويات، موضحاً أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في دول منطقة اليورو يجب أن تتم بشكل كبير من أجل زيادة القدرة على التكيف والحد من البطالة وتعزيز إنتاجية اليورو واحتمالات النمو.





وأوضح أن تحركات المركزي الأوروبي تزيد من مرونة اقتصاد منطقة اليورو وتحافظ على ثقتنا بأن تقارب التضخم من المستهدف سوف يحدث.





وبحلول الساعة 2:09 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.1246 دولار.





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