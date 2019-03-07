2019/03/07 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وصفت النائبة ناهدة الدايني، اليوم الخميس، حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بأنها حكومة “تقسيط” وذلك لوجود أربع وزارات شاغرة.وأضافت الدايني خلال مشاركتها في ملتقى السليمانية الذي تنظمه الجامعة الأميركية في المحافظة برعاية مؤسسة “ناس”، “منذ عام 2005 ولحد الآن لا توجد جدية حقيقية إلى مساعدة العراقيين الجميع تحاول الدول إلى تصفي حسابتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناهدة الدايني: حكومة عبدالمهدي مازالت في دور “التقسيط” NAS | موقع ناس الرسمي.

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