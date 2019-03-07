2019/03/07 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية الخميس، عن ضبط عملية تسجيل 30 عجلة في الموقع المروري لتسجيل العجلات في محافظة صلاح الدين خلافاً للضوابط والتعليمات.وذكر إعلام الوزارة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (7 اذار 2019)، أن “لجنة خاصة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية: فقدان أضابير 30 سيارة عائدة لنظام صدام حسين NAS | موقع ناس الرسمي.

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